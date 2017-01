(vb) – Nach einer Woche mit milder Luft stehen Luxemburg wieder winterliche Tage bevor. Für die Nacht auf Freitag kündigt sich Schnee an.

Der staatliche Wetterdienst Meteolux hat eine „Alerte orange“ ab Donnerstag, 23 Uhr, ausgerufen. Begründung: Im Ösling sollen 5 bis 15 Zentimeter Schnee fallen. Im Rest des Landes werden es laut Meteolux zwei bis vier Zentimeter sein.



Ansonsten wird es in der Nacht zum Freitag stürmisch mit Windböen von 90 bis 110 Stundenkilometern.



Am Wochenende fallen dann die Temperaturen, bis sie am Sonntag den ganzen Tag unter Null liegen. Die Kältewelle setzt sich auch bis in die nächste Woche fort, so dass der gefallene Schnee gute Chancen hat, liegen zu bleiben.

