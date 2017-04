(SH) - Blauer Himmel und strahlender Sonnenschein versetzten zuletzt so manchen in Frühlingsstimmung. In den kommenden Tagen soll es jedoch wieder kälter werden. Schnee und Schneeregen sind nicht ausgeschlossen.

Der staatliche Wetterdienst Meteolux meldet für Dienstag Mindesttemperaturen von -1 Grad Celsius. Da es zudem zu Niederschlag kommen soll, könnte dieser nicht nur in Form von Regen, sondern auch in Form von Schnee oder Schneeregen herunterkommen. Ab Mitte der Woche soll es dann wieder trockener werden, allerdings ist nachts mit Temperaturen von bis zu -2 Grad Celsius zu rechnen, während es tagsüber nicht wärmer als 8 Grad werden soll.



Auch Météo Boulaide spricht von einem Schneerisiko. Lokal sei bereits ab Sonntagabend mit einzelnen Schneeflocken oder glatten Straßen zu rechnen. Erst ab Ende der kommenden Woche sollen die Temperaturen wieder etwas ansteigen.

Autofahrer sind demnach gewarnt. Wer seine Winterreifen noch nicht gewechselt hat, sollte besser noch ein paar Tage warten, denn bei winterlichen Bedingungen sind diese weiterhin Pflicht.