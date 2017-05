Die Nacht der Kathedralen 2017 wird in Luxemburg im Anschluss an die Eröffnung der Muttergottesoktave am Samstag, dem 6. Mai, gefeiert. Unter dem Titel „Es dehnt sich der Raum …“ werden am Abend des 6. Mai erneut ein Konzert, geführte Besichtigungen und eine Ausstellung angeboten.

Die „Nacht der Kathedralen“ widmet sich in diesem Jahr dem Klang, Kunst- und Gebetsraum der zwischen 1935 und 1938 erweiterten Kathedrale von Luxemburg.

Im Rahmen der europäischen Kulturhauptstadt 2007 wurde erstmals grenzüberschreitend die Veranstaltung „Nacht der Kathedralen“ in der Großregion ausgetragen. Heute haben sich mehr als 25 Kathedralen – vorwiegend in Frankreich – dem Netzwerk angeschlossen und laden zu einer Nacht der offenen Tür ein.

Die Initiative, die vor mehr als zehn Jahren in Luxemburg gestartet wurde, hat seither in vielen Bischofskirchen Schule gemacht. Und somit passt das Motto der diesjährigen Luxemburger Ausgabe – „Es dehnt sich der Raum“ – zu dem Erfolgskonzept, das die Kathedralen zwischen Luxemburg und Montpellier verbindet. Wenn sich der Raum der mitwirkenden Kathedralen mittlerweile bis nach Südfrankreich erstreckt, so bezieht sich das Thema der Raumdehnung auf den Ausbau der Kathedrale von Luxemburg.

Zwischen 1935 und 1938 wurde angesichts der steigenden Pilgerzahlen die ehemalige Jesuitenkirche vergrößert. Anlässlich der Grundsteinlegung vom 12. Mai 1935 dichtete Camille Ollinger eine Festkantate, wo es u. a. heißt: „Es dehnt sich der Raum, unsere Kathedrale gewinnt an Würde“. Der von Bischof Nommesch initiierte Ausbau birgt unzählige Schätze, die heute im Rahmen der „Nacht der Kathedralen“ präsentiert werden.

Blicke in die „Schatzkammer kunstreicher Symbolistik“

Die Ausstellung „Kunstraum“ stellt jene sakralen Kunstwerke ins Rampenlicht, welche im Kontext der Vergrößerung angeschafft wurden. So sind Teile des ehemaligen Hochaltars zu sehen, der von 1938 bis 1963 in der Chorapsis aufgestellt war. Es handelt sich dabei um ein gültiges art déco-Werk der Brüder Jan und Jean Martel aus Paris. Die Mosaiken und Emailarbeiten des Pariser Künstlers Louis Barillet werden im Rahmen der Führung „Seitenräume“ erklärt*. Unter dem Titel „Außenraum“ präsentiert Diözesankonservator Alex Langini die von Auguste Trémont geschaffenen Portale aus Stein und Bronze und gewährt somit Einblicke in eine wahre „Schatzkammer kunstreicher Symbolistik“ wie Batty Weber die Gestalten aus der Apokalypse und dem Tierkreis einst bezeichnete.



Im „Klangraum“ widmet sich der Domchor der Kathedrale neuen Partituren, die den Opus Marianum fortan erweitern werden. Im Rahmen des marianischen Jubiläums 2016 hat der Piusverband in Zusammenarbeit mit der Oktavkommission ein Kompositionswettbewerb organisiert, um das Liedgut im Kontext der Verehrung der Trösterin der Betrübten zu ergänzen. Die von der Jury auserkorenen Werke werden erstmals am 6. Mai in der Kathedrale vor dem Votivaltar erklingen. Und das Publikum darf seinen Favoriten unter den neuen Marienliedern wählen. Marc Dostert hat die musikalische Leitung während Paul Breisch an der Hauptorgel aus dem Jahre 1936 die Gesänge begleitet. Mit dem „Gebetsraum“ des Salve Regina werden die Tore des Liebfrauendoms gegen 23 Uhr geschlossen.







Marc Jeck



* Der Autor des Artikels übernimmt diese Führung.





Programm

19.30 Uhr: Konzert „Concours marial 2016“ (Maîtrise der Kathedrale)

19.30 Uhr: Geführte Besichtigung des Hauptportals von Auguste Trémont (in luxemburgischer Sprache)

19.30 bis 23 Uhr: Ausstellung „Art Déco“ (u. a. Teile des Hochaltars von 1938 der Gebr. Martel/Paris, Bischofsinsignien von Bischof Léo Lommel) in der Sakristei

21.15 / 21.45 Uhr: Geführte Besichtigung der Art-Déco-Seitenaltäre mit Mosaik- und Emailarbeiten von Louis Barillet (auf luxemburgisch / en français)

23 Uhr: Salve Regina

Das komplette Programm ist ebenfalls online auf: https://www.cathol.lu/ article6323

Hinweis: In Frankreich wird die Nacht der Kathedralen am 13. Mai gefeiert. Alle Infos dazu: www.nuit-des-cathedrales.org