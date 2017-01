(nas) - Kaum auf der Welt und schon hat er sein erstes Rennen gewonnen: Der kleine Kian Dommasch erblickte um 0.39 Uhr im „Centre Hospitalier Emile Mayrisch“ in Esch/Alzette das Licht der Welt und ist damit das erste Baby des neuen Jahres. In der Klinik Bohler in Kirchberg wurde das erste Baby erst um 3.14 Uhr geboren.



Seine Eltern und seine drei Brüder hatten demnach in der Silvesternacht gleich doppelten Grund zum Feiern.



Bereits am Sonntag verließen Mutter und Kind das Krankenhaus.

Foto: Lex Kleren