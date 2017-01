(mth) - Die Luxemburger Polizei wird ab Mitte 2017 mit neuen Dienstpistolen des Typs Heckler & Koch SFP9 ausgerüstet. Dies bestätigte der Minister für Innere Sicherheit Etienne Schneider am Dienstag nach einer parlamentarischen Anfrage der Abgeordneten Claudia Dall'Agnol (LSAP).

Die Wahl dieses Modells des deutschen Herstellers war nach Medienberichten bereits am 19. Januar bekannt geworden. Demnach habe die Regierung sich nach einer internationalen Ausschreibung dafür entschieden, den Auftrag in Höhe von rund zwei Millionen Euro an die bekannte Waffenschmiede aus dem Schwarzwald zu erteilen.

Laut Minister Schneider sei die neue Dienstpistole nach eingehenden Tests und auf Basis eines präzisen Lastenheftes getroffen worden. Es hätten lediglich zwei Hersteller ein Angebot eingereicht. Vor der Einführung müssten die Beamten an der neuen Waffe ausgebildet werden, so Etienne Schneider. Entsprechende Ausbildungsgänge seien am Polizeischießstand geplant, das Bestehen einer Prüfung sei für die Beamten Pflicht, heißt es weiter.

Lange erhoffte Aufrüstung



Das Auswechseln der neuen Pistolen gegen die alten Dienstrevolver vom Typ Smith & Wesson 686 soll laut Schneider bis zum zweiten Semester 2018 abgeschlossen sein. Was mit den ausgemusterten Revolvern geschehen wird, habe man noch nicht entschieden.



Die Erneuerung der Dienstwaffen war in den vergangenen Monaten wiederholt von der Polizeigewerkschaft SNPGL gefordert worden, nachdem es Diskussionen über Sicherheitsprobleme mit den alten Revolvern bzw. deren Munition gegeben hatte. Schneider hatte schließlich eingelenkt und im Rahmen der Polizeireform auch eine Erneuerung der Dienstwaffen angekündigt.



Das Modell SFP9 wurde speziell als moderne Militär- und Polizeiwaffe entwickelt. Es handelt sich um eine halbautomatische Pistole im Kaliber 9mm x 19, die teilweise aus Kunststoff konstruiert ist und bei deren Konzeption das Augenmerk auf einfache Wartung und sichere Handhabung gelegt wurde. Mehrere deutsche Bundesländer haben die Einführung der Pistole als Polizeidienstwaffe angekündigt.