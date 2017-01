(dho) - Wochentags kurz vor 10 Uhr. Es ist ruhig im Ortszentrum von Ermsdorf. Die Straßen sind leer, keine Menschenseele ist anzutreffen. Das Thermometer zeigt minus sechs Grad. Lediglich ein paar eingefallene Mauern und Feuchtigkeitsflecken an den Fassaden der Häuser erinnern an die Wassermassen, die am frühen Abend des 22. Juli 2016 die Straßen hier überfluteten und Autos mit sich rissen, als seien sie Spielzeug.

In dem kleinen Dorf im Nordosten des Landes herrscht wieder Alltag ...