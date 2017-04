(SH) - Allergiker, welche für den Notfall über Epipen- oder Epipen-Junior-Stifte verfügen, sollten ihr Produkt genau untersuchen. Einige Stifte wurden nämlich zurückgerufen. Es gibt Zweifel daran, dass die Autoinjektoren einwandfrei funktionieren. Kann das Mittel jedoch im Falle eines allergischen Schocks nicht eingespritzt haben, könnte dies fatale Folgen haben.



Betroffen sind die Epipen-Junior-Stifte der Marke Meda Pharma NV, 150 Mikrogramm (CNK 1453 257) mit den Seriennummern 5Ed824AP und 6ED117P sowie die Epipen-Stifte der Marke Meda Pharma NV, 300 Mikrogramm (CNK 1466 499) mit den Seriennummern 6FA292K und 6FA293Y.



Allergiker die betroffene Stifte zu Hause haben, sollen sich an ihren Apotheker wenden, der ihnen den Stift ersetzt oder erstattet. Epipen ist an sich in Luxemburg nicht zugelassen. Das Mittel wird jedoch gelegentlich importiert.



