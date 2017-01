(MM/SW) - La circulation des trains est actuellement interrompue entre Thionville et Bettembourg. Une caténaire était à terre au niveau de la commune de Manom (F). Sa chute a entraîné une panne d'alimentation. Dans un communiqué diffusé le vendredi soir, les CFL précisent que le trafic reprendra samedi à partir de 10 heures.

Un train était à l'arrêt à la sortie de Thionville, en direction de Bettembourg vendredi matin peu après 9 heures. Selon la direction régionale de la SNCF, 160 voyageurs étaient pris en charge par les pompiers et évacués par bus.

"On a vu une grosse étincelle, puis le train s'est arrêté"

Cédric était à bord de ce train en direction de Bettembourg. "Vers 8h52, il y a eu un gros flash avec des étincelles et le train s'est arrêté" explique le jeune homme. Un collègue à lui, monté plus tôt, évoque même des étincelles plus tôt durant le trajet, entre Maizières et Thionville.

"Ensuite, le générateur a tenu 10 minutes et on s'est retrouvé sans électricité" ajoute Cédric. Pendant près de 3 heures, les passagers ont patienté sans chauffage, ni toilettes. Le chauffeur venait régulièrement informer les passagers. "On a appris qu'une caténaire avait été arrachée. Puis on a attendu que les agents de la SNCF et les pompiers sécurisent la voie".

A la sortie du train, les passagers ont ensuite marché le long des rails sur environ 500 mètres. "On a vu qu'il manquait un câble, ça avait l'air important. Le chauffeur n'était pas très confiant pour la circulation des trains de ce soir" conclut Cédric.



Trafic encore très perturbé cette après-midi

L'origine de l'endommagement n'a pas encore été divulguée. L'équipe caténaire est actuellement sur place mais le trafic sera encore très perturbé cette après-midi selon la SNCF. «Nous faisons tout pour que les trains soient rétablis avant le pic d'affluence de ce soir» a affirmé la communicante de la SNCF.

