(str) - Weil sie sich Sorgen um einen Mann machte, der sich betrunken an einem Geländer über einem Parkpaltz festklammerte, rief eine Frau am Samstagabend in Esch/Alzette die Polizei.

Bei einer Überprüfung des Sachverhalts stellten Polizeibeamte fest, dass der Mann zur Verhaftung ausgeschrieben war. Er hatte es versäumt, eine Haftstrafe im offenen Vollzug in Givenich anzutreten.



Nach einer ärztlichen Untersuchung wurde er von den Beamten dort eingeliefert.