(jag) - Für viele Autofahrer endete am Montagmorgen ein langjähriger Alptraum: Der Bypass auf der Saarautobahn A13 ist Geschichte. Bypass und Kreisverkehr sind verschwunden, ebenso die kilometerlangen Staus. Zumindest auf einer Autobahnspur läuft der Verkehr jetzt in beide Richtungen. Ab Dezember soll dann auch die zweite Fahrbahn ihren Dienst aufnehmen. Ein 16 Jahre währender juristischer Streit zwischen dem Staat und den Grundstückseigentümern war Schuld an der Verkehrsmisere.



Fotos: Christophe Olinger