(RSL) - Ab 11 Uhr 30 waren die historischen Stände in Differdingen geöffnet und der herrliche Duft der Waffel-, Grill- und Knödelstände lockte schon zur Mittagszeit zahlreiche Besucher an. Die richtige Attraktion aber begann um 14 Uhr mit der 11. Ausgabe des „Berüchtigten“ einzigen Luxemburger Seifenkistenrennen.

26 Kids starteten in 2 Kategorien. Kategorie 1 bis 12 Jahre, Kategorie 2 ab 12 Jahre. Mehrere Disziplinen waren zu fahren, 2 x Slalom, dann schnelle „Schuss“-abfahrten. Mit der kürzesten Gesamtzeit wird der spätere Sieger ermittelt. „Ich habe letztes Jahr in verschiedenen Kategorien gewonnen und zähle auf einen Gesamtsieg für heute“ war die Aussage von Lou Wagner, dessen Vater Marco die letzten drei Wochen vor dem Rennen an seiner professionell wirkenden Seifenkiste geschraubt hat um sie noch schneller zu machen.



Mit der Startnummer 6 war Tom Brittner am Start. Er hat vor wenigen Tagen bei der Europameisterschaft in Billerbeck den 4. Platz erreicht.

Die Rennstrecke wurde schon beim Slalom mit Zeiten von unter 20 Sekunden gemeistert. Nur ein Kandidat schaffte es nicht nach einem „Unfall" die Strecke bis zu Ende zu fahren. Ausrutscher in die Strohbotten waren aber nichts Außergewöhnliches. Hunderte Zuschauer säumten die Abfahrt und applaudierten den kleinen Rennfahrern.