(che) - Ein Vorfall der besonderen Art beschäftigte Polizeibeamte bei Landstuhl nahe Homburg in der Nacht zum Samstag. Etwa 120 Kilometer war ein Elfjähriger aus Luxemburg mit Papas Auto durch Deutschland gefahren. Drei Streifenwagen brauchte es, um den jungen Fahrer, zum Anhalten zu bewegen.



"Auch für uns ist dieser Vorfall etwas Besonderes. Denn so etwas erlebt man nicht jeden Tag", so Polizeipressesprecherin Christiane Lautenschläger.



Gegen Mitternacht war der Junge in den Wagen gestiegen und von seinem Wohnort in Luxemburg mit unbekanntem Ziel losgefahren, so Christiane Lautenschläger weiter. Der Grund für die Flucht: Streit mit seinem Vater.

Polizei bremst Jungen ab



Bei Landstuhl, etwa 25 Kilometer von Homburg entfernt, wollten Polizisten das mit tschechischen Kennzeichen ausgestattete Fahrzeug kontrollieren. Doch der Elfjährige fuhr laut Angaben von Christiane Lautenschläger einfach davon und lenkte den Wagen auf die Autobahn 6. Drei Streifenwagen konnten ihn kurz vor einem Raststätten-Parkplatz einkesseln und gegen 3 Uhr morgens per Abbremsmanöver zum Anhalten bewegen.

Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der Junge im 166 Kilometer entfernten Luxemburg bereits als vermisst gemeldet worden war - und übergaben ihn an die Polizeidienststelle in Saarbrücken. Von dort kam er zur Polizeidienststelle in Trier - und schließlich zurück ins heimische Luxemburg..



Ob die Akte „Fahren ohne Fahrerlaubnis“, die derzeit bei der Staatsanwaltschaft in Zweibrücken liegt, auch dort behandelt wird oder doch nach Luxemburg überwiesen wird, ist derzeit noch unklar.