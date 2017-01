(TJ) - Bei Temperaturen um die minus zehn Grad Celsius blieben Niederschläge in der Nacht auf Freitag aus. Dennoch sollten Autofahrer sich in Acht nehmen - stellenweise kann immer noch ein Eisfilm die Pisten überziehen und eine harmlose Fahrt zur Arbeit in eine gefährliche Schleuderpartie verwandeln.

Meteolux hat angesichts der tiefen Minusgrade die Warnstufe von "Gelb" auf "Orange" erhöht. Die Temperaturen sollen noch während des ganzen Freitagmorgens bei Werten um minus zehn liegen, ab dem Nachmittag solle es bei Werten zwischen -6 und -4 Grad etwas "milder" werden. Dabei soll es jedoch weiterhin trocken bleiben. Auch die Nacht auf Samstag soll noch bitterkalt werden, bevor sich die Lage ab Sonntag leicht entspannen soll. Ab Dienstag soll das Quecksilber auch während der Nachtstunden wieder im positiven Bereich bleiben.

Zwischenfälle