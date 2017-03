(jag) - Der französische Verband der TER-Nutzer Metz-Luxemburg hat ein internes Dokument der SNCF veröffentlicht, welches in den französischen Medien für Aufregung sorgt. Demnach sei es seit dem tödlichen Zugunglück in Bettemburg insgesamt vier mal zu ähnlichen Sicherheitspannen auf dem luxemburgischen Eisenbahnnetz gekommen. In der Tat erwähnt der Bericht diese vier Vorfälle, welche sich alle auf Höhe des künftigen Bahnhofs Howald ereigneten. Dabei habe das Fahrsystem Memor II + keinen Kontakt zum sogenannten Krokodil, also der Metallzunge zwischen den Gleisen, gehabt.



Im gleichen Bericht steht allerdings auch, dass die Ursache des Problems nicht auf luxemburgischer Seite zu suchen ist. Vielmehr handelte es sich bei diesen Vorfällen jedes Mal um den gleichen französischen TER-Triebwagen. Eine Überprüfung ergab schließlich, dass der Stromabnehmer an der Maschine nicht richtig funktionierte. Die sogenannten Bürsten waren trotz regelmäßiger Wartung zu kurz eingestellt.



Fünf weitere Maßnahmen



Zudem informierte die CFL ihre französischen Kollegen darüber, dass die Unglücksmaschine am Vorsignal überhaupt keine Rückmeldung des Memor II+ Systems erhielt. Auch die Fahrtenschreiber der drei letzten SNCF-Loks, welche diese Stelle passierten, wurden ausgewertet. Während die beiden ersten Loks ein Signal empfingen, fehlte dieses bei der letzten Lok vor dem Unglückszug.

Zusätzlich zu den bereits beschlossenen Sicherheitsmaßnahmen haben CFL und SNCF am 24. März fünf weitere Maßnahmen ergriffen:

So sollen die französischen TER-Züge schnellstmöglich mit dem Sicherheitssystem ETCS ausgerüstet werden. Zudem sollen die Kontaktbürsten des Memor-System öfter kontrolliert und tiefer eingestellt werden. Weiter soll die Kommunikation zwischen dem französischen und den luxemburgischen Eisenbahnpersonal verbessert werden.