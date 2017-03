(SH) - Wie die Rettungsdienste melden, kam es in den vergangenen Stunden gleich zu zwei Verkehrsunfällen.



Auf der A4 zwischen Leudelingen und Esch/Alzette wurden am Freitag gegen 20.30 Uhr bei einem Unfall zwei Personen verletzt. Ein Fahrer hatte die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Dieser war daraufhin auf dem Dach gelandet. Im Einsatz waren zwei Rettungswagen aus Bettemburg, die Rettungsdienste aus Leudelingen und Schifflingen sowie der Samu aus Esch/Alzette.

Kurz vor 2 Uhr in der Nacht zum Samstag prallten in der Rue de Bettemburg in Crauthem zwei Wagen gegeneinander. Hierbei wurde eine Person verletzt. Vor Ort waren ein Rettungswagen aus Bettemburg und die Feuerwehr des Roeserbann.