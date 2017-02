(che) - In Ettelbrück und in Luxemburg-Stadt erwischte es zur gleichen Zeit zwei Personen, die gegen das geltende Gesetz verstießen.

Gegen 19 Uhr wollten Polizisten in der Rue de la Gare in Ettelbrück einen Verkehrskontrollposten einrichten, da fiel ihr Augenmerk auf etwas Ungewöhnliches: Ein Lieferwagen kam aus einer Einbahnstraße - entgegen der vorgesehenen Fahrtrichtung.



Die Beamten hielten das Fahrzeug, in dem sich neben dem Fahrer ein weiterer Erwachsener sowie zwei Kinder befanden, an. Bei einer anschließenden Atemluftkontrolle stellten die Polizisten fest, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand, der zugelassene Höchstwert war überschritten.



Der Führerschein des Mannes wurde eingezogen, die Familie begab sich mit dem Zug nach Hause.

Derweil in der Hauptstadt



In Luxemburg-Stadt, konkreter in der Rue de Strasbourg, wurden Polizeibeamte - ebenfalls um 19 Uhr - auf einen Drogenhandel aufmerksam. Der Tatverdächtige trat die Flucht an, entsorgte dabei mehrere Kugeln Kokain - und wurde kurze Zeit später von den Beamten geschnappt.

Der Mann gab zu, Drogen verkauft zu haben, daraufhin wurde die Staatsanwaltschaft in Kenntnis gesetzt.



Das Resultat: Festnahme und Vorstellung beim Untersuchungsrichter.