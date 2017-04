(str) - Mit einem Messer bedrohte ein Mann am Montagabend mehrere Personen in einer Gaststätte in Ulflingen. Anschließend flüchtete er über ein Fußballfeld. Als Zeugen ihn verfolgten, und versuchten, ihm das Messer abzunehmen wurde eine Person leicht am Bein verletzt.

Der Täter konnte wenige Minuten später von der Polizei in der Rue Milbich gestellt werden. Das Messer wurde beschlagnahmt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der 42-jährige Mann verhaftet und am Dienstagmorgen einem Untersuchungsrichter vorgeführt.