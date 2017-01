(LS) - Im Verlauf der letzten Stunden wurden der Polizei vermehrt Wohnungseinbrüche gemeldet. Bereits am Freitagnachmitttag wurde ein unehrlicher Geselle in Luxemburg-Weimerskirch beim Einbruch in eine Wohnung ertappt. Eine sofort eingeleitete Fahndung war erfolgreich. Die Person konnte nämlich in unmittelbarer Umgebung gesichtet und gestellt werden. Sie war im Besitz von diversem Diebesgut. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Unehrliche dem Untersuchungsrichter vorgeführt.

Weitere Einbrüche waren aus Oberkorn, Differdingen, Grevenmacher, Dalheim, Luxemburg-Stadt (vier Mal), Hesperingen und Itzig zu beklagen.

In der vergangenen Nacht wurden entlang der Route de Stadtbredimus in Remich gleich in acht geparkte Autos eingebrochen. Die Täter schlugen jeweils eine Wagenscheibe ein und entwendeten diverse Wertgegenstände.