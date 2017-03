(LW) - In der Nacht zum Samstag kam es zwischen 3.45 Uhr und 4 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Mertert. Das teilt die Police grand-ducale mit. Dabei wurde der Hausbewohner von den Einbrechern im Schlaf überrascht.



Zwei unbekannte Täter verschafften sich auf bis dato unbekannte Art und Weise Zugang ins Haus. Zuerst wurde das Erdgeschoss durchsucht. Danach begaben sich die Täter ins Obergeschoss. Als sie das Schlafzimmer betraten, forderten sie den Mann unter Vorzeigen eines Messers auf, Wertgegenstände auszuhändigen.



Nachdem der Mann den Tätern antwortete, dass er nichts habe, verließen die Einbrecher das Haus. Die Täter waren dunkel bekleidet, einer der beiden trug eine Sturmhaube. Sie waren beide zwischen 165 und 175 cm groß. Einer der Täter redete deutsch mit russischem Akzent. Die Spurensicherung der Polizei war vor Ort. Die Ermittlungen laufen.