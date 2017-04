(tom/LW) - Rigoros gingen Einbrecher in der Nacht zum Mittwoch, 12. April in Liersberg vor. Sie entwendeten zwischen dem 11. April um 21 Uhr und 17.30 Uhr am 12. April einen grünen Traktor der Marke "Fendt" mit Frontlader und luxemburgischer Zulassung von einem Hof oberhalb der Ortslage Liersberg. Um das umfriedete Grundstück verlassen zu können, durchbrachen die Täter das Tor mit dem Traktor.



Noch am gleichen Mittwoch fanden Zeugen den entwendeten Traktor unterhalb der B 419 zwischen Löwenmühle und Wasserbillig nahe am Moselufer. Der Frontlader war beschädigt. Die Unbekannten hatten das Fahrzeug zudem mit Farbe eingesprüht. Der Schaden wird auf etwa 6000 Euro geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Trier zu melden - Telefon: 0049-651/9779-2256 bzw. -2290.

