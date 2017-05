(ml) - Am 23. April ereignete sich im "Centre hospitalier de Luxembourg" (CHL) ein dreister Einbruch: Unbekannte haben an jenem Tag in den Abendstunden 20 Endoskopie-Geräte entwendet, die u.a. bei Darm- und Magenuntersuchungen eingesetzt werden, berichtete das "Tageblatt". Der entstandene Schaden beträgt rund 800.000 Euro, sagte der Leiter der CHL-Abteilung Verwaltung und Finanzen, Jean-Paul Freichel, gegenüber dem "Luxemburger Wort".



Endoskope sind klein, leicht und passen ohne Weiteres in einen Rucksack. Die Instrumente, die sich in Schlauchform einwickeln lassen, sind mit einer biegsamen Fiberglasleitung ausgestattet, die nur wenige Millimeter stark ist. Sie kosten mehr als ein Mittelklassenwagen. Der Stückpreis beträgt im Durchschnitt rund 40.000 Euro.



Die Einbrecher konnten unerkannt die Flucht ergreifen. Zeugen gab es keine, bestätigt Freichel. Die Polizei, die sofort über den Diebstahl in Kenntnis gesetzt wurde, habe am Tatort Spuren aufgenommen. Mit Hinweis auf die laufende Ermittlung wollte sich eine Sprecherin der Polizei nicht näher dazu äußern.



Bilder der Kameras ausgewertet



Die Bilder der Überwachungskameras, die an den Zugangspunkten der Klinik installiert sind, wurden innerhalb des Zeitraums, indem sich die Tat ereignet haben soll, akribisch überprüft. Dabei habe man nichts Verdächtiges erkennen können, stellt Jean-Paul Freichel klar. Die Auswertung der Bilder gestaltete sich als schwierig, da das Krankenhaus an jenem Wochenende Bereitschaftsdienst hatte, so dass sich zahlreiche Patienten und Besucher mit Koffern im Gebäude befanden.



"Allem Anschein nach waren Profis mit Insiderwissen am Werk", betont Freichel. Die Instrumente waren hinter einer Schiebetür in einem abgesperrten Raum gelagert, zu dem Unbefugten der Zutritt verboten ist. Im Raum selber habe es nirgends Hinweise gegeben, dass dort Endoskope untergebracht seien. Dies lasse vermuten, dass die Einbrecher bereits im Vorfeld bestens informiert waren.



Die betreffende Einheit wird nicht von Kameras überwacht. Die nationale Datenschutzkommission habe diesbezüglich Bedenken angemeldet, da die Patienten und die Mitglieder des Personals auf den Bildern wiederzuerkennen seien, heißt es weiter.



Die Versicherung zahlt nur einen Teil



Der Vorfall stellte die CHL-Direktion im Alltag vor große Probleme, da die Endoskopie-Geräte in manchen Notfällen unumgänglich sind. Einige Termine für Magen- und Darmspiegelung mussten auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden. Um den Fortbestand der Abteilung rasch abzusichern, lieh die Klinik in Eich ihrem Mutterhaus einige der hochsensiblen Apparate aus. Zum anderen wurde bei zwei Firmen Ersatzmaterial gemietet. Die betreffende Abteilung macht derzeit eine Bestandsaufnahme der benötigten Neubeschaffung.

Die entwendeten Geräte waren gegen Diebstahl versichert. Dennoch wird das CHL für einen Teil des entstandenen Schadens selbst aufkommen müssen. Einige der entwendeten Endoskope waren bereits ältere Modelle. Die Versicherung zahlt nur den aktuellen Wert der Apparate zurück.



Kein Einzelfall



Vieles deutet darauf hin, dass der Einbruch im "Centre hospitalier" im Zusammenhang mit dem organisierten Verbrechen steht. An dem gleichen Wochenende wurden ähnlich gelagerte Fälle in drei belgischen Krankenhäusern gemeldet. Dies lässt vermuten, dass die Täter genau wussten, wo und wann sie zuschlagen mussten. Bereits in den vergangenen Monaten wurden auch in deutschen Kliniken in regelmäßigen Abständen derartiges Material geklaut. Dennoch habe der Hersteller Olympus keine Warnung an die Kliniken herausgegeben, um auf die Diebstahlgefahr hinzuweisen.



Experten zufolge werden die begehrten Geräte u.a. in Osteuropa und in Südamerika wiederverwendet. Selbst wenn sie weit unter dem hierzulande üblichen Preis verkauft werden, dürfte sich der Aufwand für die Täter lohnen. Experten schätzen den Stückpreis der Hehlerware auf rund 15.000 Euro.



Verschärfte Sicherheitsmaßnahmen



Der CHL-Direktor der Abteilung Verwaltung und Finanzen hält es jedoch für unwahrscheinlich, dass die gestohlenen Apparate demnächst in Europa benutzt werden, da sie anhand von registrierten Seriennummern identifizierbar sind. Spätestens bei der Wartung würde auffliegen, wo sich die Geräte befinden. Deshalb ist davon auszugehen, dass die gestohlene Ware über Umwege in Südamerika landet.



In Luxemburg handelt es sich um den ersten Diebstahl dieser Art. Die Sicherheitsvorrichtung habe sich in diesem präzisen Fall als unzureichend erwiesen, räumte CHL-Generaldirektor Romain Nati gegenüber RTL ein: "Wir werden Lehren daraus ziehen und die Sicherheitsvorrichtungen verschärfen."



In Räumen, in denen teures Material gelagert ist, werden die Sicherheitsvorschriften künftig verschärft, betont Jean-Paul Freichel. Derzeit wird in Erwägung gezogen, die Schlösser zu verstärken. Zudem wird darüber nachgedacht, die Türen der besagten Säle mit einem Systeme auszustatten, das einen Alarm auslöst, falls eine unbefugte Person sich einen Zutritt verschafft.















