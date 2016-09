(SH) - Am 7. August hatte ein Feuer im Radgeschäft von Andy Schleck für erheblichen Schaden gesorgt. Am Montag wird das Geschäft wieder eröffnet.

In dem vergangenen Monat wurde in dem Geschäft in Itzig viel gearbeitet. Zwar hatte es lediglich in der Werkstatt gebrannt. Rauch und Ruß hatten jedoch auch in den weiteren Räumen für Schäden gesorgt. Das gesamte Gebäude musste leer geräumt und neu angestrichen werden.



Auch die Ware musste - mit Ausnahme von den unversehrt gebliebenen Fahrrädern - neu bestellt werden.







Ein Foto vom 7. August: Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht werden.

Foto: brain&more