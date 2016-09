(LW) - Wie viel Platz nehmen 30 Fußgänger 30 Fahrräder, 30 Autos oder ein Citybus mit 30 Personen an Bord ein? Auf die Frage gab es am Samstag eine Antwort in Esch/Lallingen auf dem Boulevard Pierre Dupong.



Die Stadtverwaltung hatte Bürger dazu aufgerufen an diesem Fototermin der besonderen Art teilzunehmen. Es sollte demonstriert werden, dass vor allem Autos – und nicht der öffentliche Verkehr oder Fahrradfahrer – für Staus verantwortlich sind und viel Platz im städtischen Raum einnehmen.