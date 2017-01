(vb) – Sturmtief Egon ist über Luxemburg hinweg gezogen und hat stellenweise für Schäden und umgestürzte Bäume gesorgt. Im Ösling fielen am Freitagmorgen rund 20 Zentimeter Schnee.

1350 Anrufer meldeten sich in der Nacht bei der Polizei. Meist wollten sie die Polizei über leichte Verkehrsunfälle oder blockierte Straßen durch umgefallene Bäume informieren. Laut Polizei blieb es bei Sachschäden und gesperrten Straßen.



Ab 23 Uhr kamen Windböen mit Geschwindigkeiten von 90 bis 120 Stundenkilometern auf. Teilweise wurden orkanartige Windgeschwindigkeiten gemessen, so zum Beispiel in Wasserbillig mit 119 Stundenkilometern und in Steinfort und Bettemburg mit 113 Stundenkilometern.



Insgesamt mussten die Rettungsdienste in der Nacht 180 Mal ausrücken, um die Straßen von Ästen und auf die Fahrbahn gewehten Gegenständen zu befreien, teilt die Verwaltung der Rettungsdienste mit. Schwerpunkt war die Zeit zwischen Mitternacht und 2 Uhr. Ein Feuerwehrmann wurde bei den Rettungsarbeiten leicht verletzt.

Schwierige Straßenbedingungen herrschen im Norden vor. Dort fiel in kurzer Zeit eine Menge Schnee. Laut Meteolux sollen die Schneefälle bis 8 Uhr anhalten. Insgesamt sollen dort 15 Zentimeter erreicht werden.

In mehreren Gemeinden fällt wegen der widrigen Wetterbedingungen der Schulunterricht aus. Schüler können zuhause bleiben oder werden in der Schule betreut. An folgenden Orten fällt die Schule aus: Hosingen, Wintger, Ulflingen, Weiswampach, Clerf, Burscheid, Harlingen und Kiischpelt. Auch am Lycée Wiltz fällt der Unterricht aus.



Im Zugverkehr gibt es Behinderungen durch die Folgen des Sturms. Die Gleise zwischen Bettemburg und Thionville sind durch ein Hindernis blockiert. Die CFL warnt vor Zugverspätungen. Am Bahnhof Bettemburg kam es zu einer technischen Störung, hier sind Zugausfälle zwischen Luxemburg und Rodange die Folge.

Die Post teilt mit Bedauern mit, dass manche Abonnenten im Norden des Landes heute auf ihre Zeitung verzichten müssen. die Wetterbedingen hätten es unmöglich gemacht, alle Gemeinden zu erreichen.



Vereinzelt Stromausfälle

Mit Windgeschwindigkeiten von über 120 km/h wurde auch das Stromnetz von Creos in Mitleidenschaft gezogen. Meist waren es umgestürzte Bäume, welche für Ausfälle sorgten, so in Bastendorf, Flebour, Tandel, Mondorf, Emerange, Schengen, Itzig, Sandweiler, Contern, Christnach, Waldbillig, Breidweiler, Colbette, Kobenbour und Mullerthall. Seit Donnerstagabend sind die Reparaturmannschaften im Einsatz.



Hier die aktuellen Sperrungen und Warnhinweise:



N2 Val de Hamm zwischen Pulvermühle und Iergäertchen wegen Baum gesperrt,

Düdelingen, Route de Luxembourg



Landstraße zwischen Marnach und Hosingen: Hier stehen mehrere Lastwagen am Straßenrand. Vorsicht!



Kayler Poteau zwischen Rümelingen, Kayl und Esch komplett geschlossen



A7 Anschlussstelle Grünewald in Richtung Schieren: Zwischen Waldhof und Lorentzweiler ist die rechte Spur wegen eines Unfalls gesperrt.



Rue du Hussigny in Belvaux wegen umgestürzter Bäume gesperrt

Sperrung zwischen Niederdonven und Machtum

Echternach , Route de Berdorf

Düdelingen, Route de Zoufftgen

Landstraße zwischen Aspelt und Filsdorf

zwischen Canach und Lenningen

Die N 15 zwischen Ettelbrück und Heiderscheid ist geschlossen für Lastwagen

Rodershausen-Marnach ist wieder geöffnet



CR 307 zwischen Grosbous und Buschrodt

CR 106 Kreuzerbuch Richtung Schweecherdaul



Die N7 ist passierbar, aber Verkehrsteilnehmer sollten hier besonders vorsichtig fahren. Schneeverwehungen! Verkehrsprobleme vor allem nördlich von Hosingen.



N8 zwischen Kreuzerbuch und Saeul

CR106 zwischen Reichlingen und Niederpallen

A1 Richtung Trier Ausfahrt Senningerberg: Bäume auf der Fahrbahn



Achtung auf Höhe der Autobahnanschlüsse Waldhaff und Mertert/Wasserbillig, Ausfall der Ampelanlage

Die Polizei warnt allgemein vor vom Sturm verwehten Objekten auf der Fahrbahn.