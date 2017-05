(rr) - Am Tag der offenen Tür am Samstag in der Privatschule "Fieldgen" haben sich 24 Jungen in die verschiedenen 7er-Klassen eingeschrieben. Ein Erfolg, mit dem Direktorin Renelde Urbain nicht gerechnet hatte: „Wir waren überrascht, so viele Jungen hier zu sehen.“



Die Verantwortlichen hatten im Februar dieses Jahres beschlossen, das bislang nur Mädchen vorbehaltene christlich geprägte Lyzeum im hauptstädtischen Bahnhofsviertel auch für Jungen zu öffnen. Praktisch sieht es so aus, dass neben den gemischten Klassen reine Mädchenklassen beibehalten werden. Die Schülerinnen können zudem wählen, welche Klasse sie besuchen möchten.



Eine zweite „Porte ouverte“ findet am 23. Mai von 16 bis 20 Uhr statt. Einschreibungen sind des Weiteren auch im September, nach den Nachexamen, noch möglich.