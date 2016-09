(na) - Jahrelang wurde in Differdingen ein Lyzeum gefordert. Jetzt ist es da, wenn auch noch in provisorischen Gebäuden. Ab Montag empfängt es 142 Schüler. Zum ersten Mal werden in einer öffentlichen Schule Französisch und Englisch Hauptunterrichtssprachen sein.



Noch ist kein Schüler in Sicht und doch wimmelt es in der früheren Léierbud von ArcelorMittal wie auf einem Ameisenhaufen ...