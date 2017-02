(str) - Die richtige Reaktion in einem gefährlichen Moment zeigte ein Lastwagenfahrer am Montag in der Rue de l'Etang. Als er um 12.15 Uhr mit seinem Fahrzeug über einen Bahnübergang in eine anliegende Straße abbiegen wollte, hatte er sich verschätzt und zu weit ausgeholt.

Um das Manöver zu Ende zu bringen, musste er den Lastwagen kurz auf dem dortigen Bahnübergang zurücksetzen. Doch genau in diesem Augenblick ertönte die Warnklingel und die Bahnschranken senkten sich. Um den Weg für den herannahenden Zug freizugeben und so jegliche Gefahr zu bannen, durchbrach der Fahrer daraufhin mit seinem Lastwagen die Schranken. Die Störung des Zugverkehrs konnte gegen 14 Uhr behoben werden.