(str) - Diese Gummienten quietschen zwar nicht, aber schwimmen können sie, und das mit ein bisschen Starthilfe der Berufsfeuerwehr mitunter sehr schnell. Vor beeindruckender Publikumskulisse lieferten sich am Samstag rund 16.000 Badeenten im Petrusstal ihr jährliches Rennen für den guten Zweck.



Den Startschuss für das "Duck Race" 2017 gab Hauptstadtbürgermeisterin Lydie Polfer gegen 15 Uhr. Die schnellste Ente war jene von Bianca Strotz-Mancini. Sie wird bald den Hauptgewinn, einen Volkswagen Up, in Empfang nehmen können.

Die Einnahmen, der von der "Table ronde luxembourgeoise" organisierten Veranstaltung, gehen an drei wohltätige Organisationen: "Les petits Nicolas", "Friendship Luxembourg asbl" und "Action Avenir Haiti".

Dringend notwendige Starthilfe bekamen die Veranstalter des "Duck Race" indes von der hauptstädtischen Berufsfeuerwehr. Aufgrund der anhaltenden Trockenheit war der Wasserstand der Petruss nämlich so niedrig, dass Wasser aus der Alzette über eine Distanz von 500 Metern in das Bassin in der Startzone gepumpt werden musste.