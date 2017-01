(dho) - Gegen 13 Personen wurde Strafanzeige wegen Drogenkonsum und/oder Drogenbesitz erstattet. Sie waren bei einer Drogenkontrolle der Polizei auf der Strecke zwischen Rodange und Luxemburg aufgefallen.



Die Beamten hatten in der Nacht von Montag auf Dienstag zwischen 19 und 2 Uhr die Menschen in den Züge und auf den Bahnsteigen kontrolliert. Beteiligt waren bei der Aktion auch die Hundeführer mit ihren passiven Drogenspürhunden und Beamte in Zivilkleidung.



Bei der Kontrolle wurden zehn Gramm Haschisch und mehr als 35 Gramm Marihuana beschlagnahmt.