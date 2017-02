(mth) - Eine Polizeistreife nahm am Mittwochabend gegen 23.45 Uhr in Moesdorf einen Anhalter mit, der für die Jahreszeit ungewöhnlich leicht bekleidet am Straßenrand stand.



Beim Einsteigen in den Dienstwagen bemerkten die Beamten sofort einen starken Marihuana-Geruch, der offenbar von einer Plastiktüte herrührte, die der Mann bei sich führte. In der Polizeidienststelle in Mersch stellte sich heraus, dass sich in dem Beutel ungefähr 1.800 Gramm Marihuana befanden.

Der ertappte Anhalter beteuerte seine Unschuld und gab an, nicht der Besitzer des Beutels zu sein. Dieser gehöre einem Bekannten, der ihn zuvor aus dem Wagen geworfen und auf der Landstraße zurückgelassen habe.



Eine Fahndung nach dem Bekannten wurde eingeleitet und das gesuchte Fahrzeug konnte kurz darauf gesichtet und gestoppt werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde eine Hausdurchsuchung bei dem zweiten Mann veranlasst. Sofort beim Betreten der Wohnung wurde der Geruch von Marihuana wahrgenommen. 19 Plastikbeutel mit einem Gesamtgewicht von über 300 Gramm Marihuana konnten sichergestellt werden.

Drogenutensilien, eine verbotene Waffe sowie eine Folie mit einem nicht identifizierten weißen Pulver wurden ebenfalls beschlagnahmt. Die Staatsanwaltschaft wurde über den Fund in der Wohnung informiert und ordnete die Festnahme der beiden Bewohner an. Sie wurden heute Morgen der Staatsanwaltschaft vorgeführt

