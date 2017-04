(tom/LW) - Ausgerechnet an Ostern: Unbekannte schlugen in der Nacht zu Ostermontag, 17. April, eine Scheibe der Sakristei der Pfarrgemeinde St. Anna in Trierer Stadtteil Olewig ein. Die Täter nutzten die entstandene Öffnung, um mehrere Schlüssel und einen Tabernakel mit buntem Motivaufdruck und zwei Stahlblechtüren zu entwenden. In dem Tabernakel befanden sich mehrere Kelche und Hostien.

Die Polizei schränkt den Zeitraum der Tat auf zwischen 20 Uhr am Ostersonntag und 8.30 Uhr am 17. April ein und sucht jetzt Zeugen. Wer hat verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zeitraum gemacht oder möglicherweise Teile des Diebesgutes gefunden?



Zeugen werden gebeten, sich bei der Kripo in Trier zu melden - Telefon: 0049-651/9779-2290.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.