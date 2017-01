(dho) - Sind sie schon da? Die Heiligen Drei Könige? Heute müssten sie in den Krippen vieler Wohnzimmer ankommen. Bei den meisten gehören sie jedoch bereits beim Aufbau der Weihnachtskrippe mit dazu. So wie eben das Christkind auch, das gewöhnlich schon vor dem Abend seiner Geburt an Heiligabend sorgfältig in die Futterkrippe gelegt wurde. Wie sähe sie denn auch aus, die Krippe, ohne Figuren?



Nicht jeder nimmt es mit dem Ablauf der Weihnachtsgeschichte unter dem Christbaum allzu genau. Wie denn auch: Selbst in den Überlieferungen ist nicht eindeutig herauszufinden, was geschah und wann es geschah. In einem Punkt ist sich die christliche Tradition jedoch sicher: Am 6. Januar ist der Tag an dem die Erscheinung des Herren gefeiert wird, Epiphania. Im Volksmund Dreikönigstag. An dem Tag sollen also die Heiligen Drei Könige die Krippe in Bethlehem erreicht haben, in der das Jesuskind lag.

Wer kam am 6. Januar beim Jesuskind an?

Doch wer waren diese Männer? Als Krippenfiguren sind sie oft reichlich verziert. Die Männer tragen schöne Kleider, einen Umhang und oft eine Krone. Ob sie nun reich waren oder nicht, ist nicht gewusst.



Sehr wahrscheinlich ist, dass es sich um Weise handelte, welche einer Priesterkaste angehörten, die im persischen Raum angesiedelt war. Sie betrieben nämlich bereits vor Christus Sternenkunde auf sehr hohem Niveau. Keine allzu große Überraschung also, dass sie sich für den hellen Stern interessierten, dem sie in der Weihnachtsgeschichte folgten. Die Erscheinung des Sterns deuteten sie als Heilsereignis. Er sollte die Geburt des Königs der Juden verkünden. So sollen sie sich also auf die lange Reise gemacht haben. Aus dem Orient, bis nach Jerusalem und schließlich nach Bethlehem zum Jesuskind.



Die wertvollen Geschenke, die sie ihm brachten, lassen vermuten, dass sie wohlhabende Männer waren. Wahrscheinlich wurden deshalb aus den Weisen aus dem Morgenland in diversen Erzählungen Könige. Im 3. Jahrhundert wurden sie das erste Mal in einer kirchlichen Erzählung erwähnt. Nirgendwo im neuen Testament soll dagegen festgehalten sein, dass es sich um Könige handle.



Oft werden sie mit unterschiedliche Ethnien dargestellt. Einer sieht europäisch aus, einer afrikanisch und einer asiatisch. Sie sollen in ihrer Darstellung die drei damals bekannten Erdteile versinnbildlichen. Und auch die Namen Caspar, Melchior und Balthasar tragen sie vermutlich erst seit dem 8. Jahrhundert. In anderen Ländern heißen sie anders.

Dass es sich um drei Personen handelte, die Geschenke brachten, steht zumindest nicht im Neuen Testament geschrieben. Vermutlich waren es viele Menschen, die nach Bethlehem gekommen waren, um den König der Juden zu huldigen. Zu der Zeit, in der sich die Geschichte wahrscheinlich zugetragen hat (zwischen 7 v. Chr. und 4 v. Chr.), reisten die Menschen gewöhnlich in größeren Karawanen. Nächstes Jahr sollte die Weihnachtskrippe also etwas größer ausfallen.



Wie uns die heute häufig erzählte Weihnachtsgeschichte zeigt: Mit den richtigen Geschichten kann jeder zum König werden. So enthält die Erzählung heute auch die Geschichte von gewöhnlichen Weisen oder Sterndeuter, aus denen Könige wurden. Ihre Reliquien werden in einem wertvollen Schrein im Kölner Dom aufbewahrt, der mit Edelsteinen und Perlen besetzt ist. Die Gebeine machten Köln sogar zu einem der größten Pilgerziele Europas – und das obwohl die sogenannten Drei Könige nie heilig gesprochen wurden. Dennoch, es sind sie, nach denen der Dreikönigskuchen benannt wurde. Das Gebäck kommt heute wohl bei vielen auf den Tisch. Wer die Überraschung oder die Bohne im Gebäck findet und damit zum „König“ wird, entscheidet der Zufall.