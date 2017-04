(dho) - Ganzkörperscanner kennen die meisten wohl nur von großen Flughäfen. Doch diese Geräte können mehr als nur für die Sicherheit von Flugpassagieren sorgen. Jetzt hat jeder die Möglichkeit einen solchen Scanner zu testen, sich dessen Funktionsweise und Nutzen erklären zu lassen und erhält nachher auch ein dreidimensionales Selfie.



Seit April und noch bis zum Juli steht in der Cafeteria der Maison du Savoir in Belval ein 3D Ganzkörperscanner der Firma Artec 3D. Die gesammelten Daten nutzen die Wissenschaftler dann, um neue mathematische Methoden zur Modellierung der menschlichen Körperform in 3D zu entwickeln.



Der Scanvorgang dauert etwa 15 Minuten pro Person. Die Teilnehmer erhalten ein dreidimensionales Selfie und einen elektronischen Zugang zu ihren 3D-Daten. Darüber hinaus können sie ein Modell von sich selbst aus dem 3D-Drucker gewinnen. Der Datenschutz wird selbstverständlich respektiert werden.



Der 3D Scan in der Wissenschaft

Momentan können 3D-Scanner nur dann genaue digitale 3D-Modelle des Körpers erstellen, wenn das Modell hautenge Kleidung trägt. Daher wird versucht, eine Lösung zu entwickeln, um die Körperform unabhängig von der Kleidung zu bestimmen.



Das 3D-Scanning könnte ein nützliches Werkzeug in der Medizin werden. "Das medizinische Personal könnte so in der Lage sein, umfassende Körpermaße nur durch Scannen ihrer Patienten zu messen", erklärt Alexandre Saint, Phd-Kandidat.



Ein weiteres Anwendungsfeld für den Körperscanner ist im Bereich der Sicherheit. Gesichtserkenungs-Systeme könnten etwa durch die Fülle von Informationen, die ein Ganzkörper-Scan liefern kann, erheblich verbessert werden. So sollen in Zukunft aus 2D-Bildern, 3D-Informationen abgeleitet werden.