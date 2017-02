(SH) - Gut drei Wochen nach dem Tod der 25-jährigen Ana Lopes fand am Mittwoch im Friedhof in Merl eine Trauerfeier statt, bei der Familie und Bekannte Abschied nahmen.

Für die Ermittler ist die Suche nach den genauen Todesumständen der Frau jedoch noch nicht beendet. „Die Kriminalpolizei befasst sich weiterhin intensiv mit dem Fall“, bestätigte Justizsprecher Henri Eippers auf Nachfrage hin.



Die Frau war zuletzt in der Nacht zum 16. Januar im Bahnhofsviertel gesehen worden. Dort wollte sie sich in einem Fast-Food-Restaurant etwas zu Essen besorgen. Am gleichen Tag hatte die französische Gendarmerie in Roussy-le-Village – einem Ort Nahe an der Grenze zu Luxemburg – ein abgebranntes Auto gefunden. In dem Wagen, der auf Ana Lopes zugelassen war, befand sich eine Leiche.



Um die Identität des Opfers festzustellen, wurde am 19. Januar eine Autopsie durchgeführt. Wie die Luxemburger Staatsanwaltschaft zwei Tage später mitteilte, handelte es sich bei der Leiche um den Körper der vermissten 25-Jährigen aus Luxemburg-Bonneweg. Die Identität der Leiche hätte dank der Autopsie sowie DNA-Analysen geklärt werden können, hieß es in dem Schreiben.

