(L.E.) - Die DP Differdingen setzt auf die Familie Meisch. Mit François Meisch wird der Bruder des ehemaligen Bürgermeisters Claude Meisch die DP-Liste für die Gemeinderatswahlen im Oktober anführen. Dies wurde am Dienstagabend bestätigt.

François Meich betonte einen fairen Wahlkampf zu wollen, in dem "der Ball und nicht der Mann" gespielt wird.



Auf der Liste sind auch der Vater der Gebrüder Meisch, Marcel und Martine Goergen, die einst in die Meisch-Familie „eingepasst“ waren. Diese Lebenspartnerschaft hätte eigentlich verhindert, dass Martine Goergen neben ihrem „Schwiegervater“ Marcel Meisch Platz auf der Gemeinderatsbank genommen hätte. Sie wurde aufgelöst, und Goergen sprang für den zurückgetretenen John Hoffmann ein.



Vergleicht man die aktuelle DP-Kandidatenliste mit der von vor sechs Jahren – mit der es die DP immerhin zum Wahlsieger geschafft hatte – so fällt auf, dass von den einst direkt Gewählten nur noch Christiane Saeul mit von der Partie ist.

In einer Legislaturperiode, die voller Überraschungen – samt Machtverlust – für die liberale Partei in Differdingen war, gab es so viele Rücktritte und Amtsverzichte, dass mit Jos Glauden mittlerweile der Drittletztgewählte der Liste im Gemeinderat ist. Bei der DP gibt man sich jedenfalls zuversichtlich, wieder an den Erfolg von vor sechs Jahren anknüpfen zu können.





Die Kandidatenliste der DP Differdingen

François Meisch (40 Jahre), Spitzenkandidat, Gemeindebeamter, Oberkorn;



Fernando Alho (46), Frisör, Differdingen;



Christian Boullung (35), Bautechniker, Differdingen;



Catherine Boisanté (65), Rentnerin, Niederkorn;



Pascal Burger (58), Sportlehrer, Oberkorn;



Eric Cillien (38), Grundschullehrer, Niederkorn;



Martine Eischen (31), Firmenchefin, Niederkorn;



Daniel Ferron (44), Bauingenieur, Oberkorn;



Kai Fliegner (32), Gemeindebeamter, Differdingen;



Jos Glauden (63), Fotograf, Differdingen;



Martine Goergen (26), Psychologin, Differdingen;



Philippe Hillenbrand (52), Apotheker, Differdingen;



Estelle Malané (35), Lehrerin, Differdingen;



Raphael Mangen (26), Student, Differdingen;



Marcel Meisch (69), Rentner, Differdingen;



Joël Moreira (22), Bankangestellter, Niederkorn;



Saed Ramdedovic (37), Sicherheitsagent, Oberkorn;



Christiane Saeul (61), Rentnerin, Niederkorn;



Arthur Wintringer (61), Rentner, Oberkorn.





