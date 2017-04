(str) - Mitten im morgendlichen Stoßverkehr ist am Mittwochmorgen ein Wagen auf der N5 bei Dippach gegen einen Baum geprallt.



Die Feuerwehr hatte redlich Mühe um durch den Verkehr zur Unfallstelle zu gelangen, schreibt sie auf Facebook. Glücklicherweise sei aber nur eine Person leicht verletzt worden.



Vor Ort waren acht Einsatzkräfte aus Dippach sowie ein Krankenwagen aus Mamer im Einsatz. Die Unfallstelle war nach einer Stunde geräumt.



Fünf Verletzte bei fünf Unfällen



Die Leitstelle der Rettungsdienste meldet zudem fünf weitere Unfälle mit jeweils einem Verletzten:



So war um 6.50 Uhr ein Wagen auf der A7 zwischen Colmar-Berg und Ettelbrück gegen die Leitplanken geprallt, zwei Wagen kurz nach 8 Uhr in Bonneweg kollidiert und drei weitere Fahrzeuge gegen 13 Uhr in der hauptstädtischen Route de Longwy.



Außerdem war um 14.15 Uhr ein Motorradfahrer zwischen Eschdorf und Merscheid gestürzt und um 16.35 Uhr ein Wagen in Petingen gegen eine Mauer geprallt.