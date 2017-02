(ml) - In Differdingen scheint der kommunale Wahlkampf bereits begonnen zu haben. Die lokale DP-Sektion nimmt Bürgermeister Roberto Traversini (Déi Gréng) hart ins Visier. In einer Pressemitteilung beschuldigen die Liberalen Traversini, gegen die Gemeindebuchhaltung verstoßen zu haben.



Auf Nachfrage hin hätten die kommunalen Behörden der DP mitgeteilt, dass Traversini vor Jahren Geld von einem Beamten erhalten habe. Statt das Geld an den Einnehmer weiterzuleiten, sei ein Teil davon an einen anderen Mitarbeiter gelangt. Zweieinhalb Jahre später sei die Summe wieder im Safe des Einnehmers aufgetaucht, ohne dass die Gelder in der Gemeindekasse verbucht worden seien.



Im Prinzip sollte am Mittwoch über den Rechnungsprüfungsbericht der administrativen Konten aus den Jahren 2013 und 2014 abgestimmt werden. Die DP fordert nun, dass dieser Punkt von der Tagesordnung genommen wird. Der Bericht sollte erneut an die zuständige Abteilung des Innenministeriums weitergeleitet werden, um den finanziellen Sachverhalt zu klären, heißt es weiter. Roberto Traversini war bislang nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.