(na) - Gegen 23.30 Uhr waren in de Nacht zum Samstag einer Polizeistreife zwei Streithähne in der Rue Emile Mark in Differdingen aufgefallen.



Ein Mann hatte einen Jugendlichen zur Rede gestellt, weil dieser angeblich mit den Füßen gegen das Motorrad des Mannes getreten hatte. Daraufhin war es zu einer Auseinandersetzung gekommen.

Jugendlicher läuft weg



Die Polizisten versuchten den Streit zu schlichten. Doch da lief der Jugendliche weg und beschimpfte die Polizisten. Diese liefen ihm nach um , laut Polizeibericht, seine Identität zu überprüfen.



Der Jugendliche, der unter Alkoholeinfluss stand, wehrte sich und biss einen der Polizisten in den Finger. Der Jugendliche wurde in die Erziehungsanstalt nach Dreiborn gebracht.