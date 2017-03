(na) - Schwerlaster haben auf dem Standort des Differdinger Stahlwerkes beileibe keinen Seltenheitswert. Doch die Ladung des Tiefladers, der gestern das Werksgelände verließ, war schon außergewöhnlich.

An Bord war ein 110 Jahre alter Dieselmotor, der einst, als Teil eines stolzen 11,4 Tonnen schweren Stromaggregats am großherzoglichen Hof in Colmar-Berg seinen Dienst leistete.



Auf der anderen Straßenseite



Der Tieflaster musste nicht weit fahren: Sein Ziel befand sich direkt gegenüber des Werks in der früheren „Léierbud“, dort wo das „Science Center“ ab Dienstag für Schulklassen eröffnen soll ...