Unser Fotograf Guy Jallay hat die einige der schönsten Momente und Motive der diesjährigen Diekircher Kalvalkade eingefangen - sind Sie auch dabei?

Der 38. Umzug seiner Art startete am Sonntagnachmittag - trotz nicht ganz so idealem Wetter - durch die Straßen von Diekirch. Von der Route de Gilsdorf ging es durch die Route de Larochette und die Rue Alexis Heck auf die Esplanade. Vorbei an der „Kluuster“ dann in die Rue de Stavelot hinab und in die Avenue de la Gare bis zum Kulturzentrum „Al Seeërei“.

Die Veranstalter mussten groß planen: 44 Festwagen, 13 Fußgruppen und vier Fanfaren waren angemeldet. Dazu wollten fast sechs Tonnen „Kamellen“, Schokolade und Gadgets sowie 3 500 Berliner unters Volk gebracht werden.

Wir waren auch bei den Vobereitungen dabei, hier unser Video.