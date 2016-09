(str) - Der Häftlingsaufstand am Montagabend hat den Strafvollzug wieder in das Blickfeld der Öffentlichkeit gerückt und das offensichtlich zum richtigen Zeitpunkt. Denn der Justizminister will noch in diesem Monat das Gesetzesprojekt zur Reform des Strafvollzugs vorstellen.

„Eine Reform, die dem Leben im Gefängnis große Veränderungen bringen wird, die längst fällig waren“, betonte Felix Braz am Dienstag in der Pressekonferenz zu den Geschehnissen in Schrassig ...