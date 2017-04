(bip) - Der 28. Juni 2008 hat das Leben von Sarah Clement für immer verändert. An jenem Samstag wollte die 18-Jährige ihren Freund mit einem geliehenen Auto abholen. Sie war noch in der Führerschein-Probezeit. Im Norden Luxemburgs kam sie, kurz hinter Grevels, von der Straße ab. Einfach so. Der Mercedes schleuderte erst in den Graben, dann auf die linke Straßenseite, prallte dort gegen einen Baum.



Bewusstlos wurde Sarah aus dem Wagen befreit, mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht ...