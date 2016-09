(nas) - An diesem Freitag wird die nunmehr 18. Rieslingkönigin im Rahmen des "Riesling Open" gekürt. In den kommenden zwölf Monaten wird Jeanne-Marie Wagener als Botschafterin die Weine der Rieslinggemeinde und die Ortschaften Ehnen, Wormeldange, Machtum und Ahn im In- und Ausland vertreten. Die Einführung einer Rieslingkönigin entspringt jedoch eigentlich einer spontanen Idee.



Während mehreren Jahren organisierte die Feuerwehr den „Dag beim Wënzer“, eine Veranstaltung, die stets von Erfolg gekrönt war. Um dem Fest aber einen besonderen Stempel aufzudrücken, kam die Idee auf, in der Rieslinggemeinde Wormeldingen auch die passende Rieslingkönigin zu küren. 1999 wurde dann aus dieser Idee Realität: Myriam Wiot wird die erste Botschafterin des Rieslings und der Ortschaften Ehnen, Wormeldingen, Ahn und Machtum. Im Jahr 2000 übernimmt Dany Hengel dieses Mandat.

Im Jahr 2001 kommt es allerdings zu einer Änderung: Die beiden Weinfeste „Wormer Wäimoart“ und „En Dag beim Wënzer“ werden künftig als „Riesling Open“ von der Gemeinde organisiert. Die Krönung der Rieslingkönigin erfolgt jeweils am Eröffnungsabend des Weinfestes.

Rivalität an der Mosel

„Anfangs gab es schon einen Konkurrenzkampf mit Grevenmacher und ihrer Weinkönigin“, erklärt Mathis Ast, Präsident des Organisationsvorstandes. Heute sei man jedoch froh darüber, dass diese Rivalität nicht mehr besteht und man eng zusammenarbeite.

Die Wahl der Rieslingkönigin und ihrer Prinzessinnen erfolgt seit Beginn nach bestimmten Kriterien. So müssen die Mädchen aus einer Winzerfamilie stammen. Aus jeder Ortschaft wird eine Prinzessin gewählt. In diesem Jahr wird der vierte Platz jedoch nicht besetzt, da es in der Ortschaft Ahn keine Kandidatin im passenden Alter (mindestens 16 Jahre) gibt und die Organisatoren die Tradition aufrechterhalten wollen.