(lb) - Die spektakuläre Verfolgungsjagd, die die Polizei am 22. November nach einem misslungenen Einbruch zwischen Niederkerschen und Esch/Alzette aufnahm, endete mit einem Autounfall. Damals war das verdächtige Auto nämlich auf der A 13 auf einen Verkehrsstau aufgefahren, so dass zwei Insassen eines Wagens am Stauende schwer verletzt wurden.



Insgesamt wurden bei dem Einsatz sechs Personen verletzt: Neben den beiden Insassen im Fahrzeug am Stauende, zogen sich vier Polizeibeamte beim Versuch, den Wagen der Ganoven zu stoppen, leichte Verwundungen zu.



Die Frage der Verantwortung

Wer muss in einem solchen Fall für den Schaden aufkommen? "Falls erwiesen ist, dass die Polizeibeamten die Verantwortung für Verletzungen von Personen oder Sachschäden tragen, haben die geschädigten Personen die Möglichkeit, vom Staat entschädigt zu werden", so der Minister für innere Sicherheit, Etienne Schneider (LSAP), in einer Antwort auf eine parlamentarische Frage der sozialistischen Abgeordneten Claudia Dall'Agnol.



Schneider betont zudem die Überlegungen, die vor einer Verfolgungsjagd für jeden Polizisten unumgänglich sind. Vor einer Verfolgungsjagd seien Polizisten immer dazu verpflichtet, jegliches Verletzungsrisiko abzuwiegen, egal ob es sich dabei um ihr eigenes Verletzungsrisiko oder das einer Drittperson handele. "Die körperliche Unversehrtheit ist prioritär, egal ob es sich dabei um Polizisten, Drittpersonen, Opfer oder Verdachtspersonen handelt", unterstreicht der Minister.