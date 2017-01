(DL) - Das neue Jahr ist da – zwölf Monate, in denen es mal wieder unzählige Möglichkeiten gibt, sich die Zeit zu vertreiben – ob drinnen oder draußen, bei sportlichen oder musikalischen Events oder bei Festen, die bereits seit vielen Jahren Tradition sind. Unsere Vorschau erhebt zwar keinen Anspruch auf Vollständigkeit – sie bietet aber zumindest einen kleinen Vorgeschmack auf das, was uns in 2017 erwartet.







Derweil im Januar mit der Cyclo-Cross-WM in Beles eine Premiere für Luxemburg ansteht, stehen die Monate Februar und März ganz im Zeichen der „Fuesend“ ...