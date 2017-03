Von Jacques Ganser



Mit den ersten warmen Sonnenstrahlen ist sie wieder unterwegs: „Apis mellifera“ oder auch westliche Honigbiene treibt der Hunger. Nach der Überwinterung im Stock geht es jetzt auf die Suche nach den ersten Blüten, welche den wertvollen Nektar liefern.



Die Bienen bedanken sich mit einer einzigartigen Bestäubungsleistung: rund 80 Prozent aller Blütenpflanzen und 80 Prozent aller landwirtschaftliche Kulturen sind direkt auf sie und andere Insekten angewiesen.



Rund 350 Imker sind in Luxemburg aktiv, insgesamt halten sie um die 5000 Bienenvölker. Die Zahl der Imker geht seit Jahren zurück, erst in den letzten Jahren hat sich der Trend etwas stabilisiert. Roger Dammé ist Bio-Imker und kennt die Sorgen der luxemburgischen Produzenten.



Dauerstress für Bienen



„Die Situation ist nicht dramatisch, aber doch bemerken wir seit Jahren, dass die Bienenvölker Umweltstress ausgesetzt sind“. Das liest sich konkret an den Verlustzahlen während der Wintermonate. Idealerweise pendeln sich diese natürlichen Verluste bei zehn Prozent ein, auch 20 Prozent liegen noch innerhalb der Toleranz. In den letzten Jahren lag diese Verlustquote allerdings in ganz Europa im Schnitt etwas höher“, so Dammé. „ Das ist dann doch ein Zeichen dafür, dass es Probleme gibt. Auch wenn die Unterschiede je nach Standort sehr groß sein können.

“Drei Faktoren geben dabei den Ausschlag: Nahrungsangebot, Gesundheit der Völker und die Pestizidbelastung. „Beim Nahrungsangebot gibt es vor allem ab Juni Probleme wenn alles abgemäht ist. Da wird es für die Bienen problematisch, noch Futterquellen zu finden. Fehlen Pollen und Nektar, also der Zucker, dann schlägt sich dies sehr schnell auf die Gesundheit der Bienenvölker nieder. Ein Problem dabei ist der Verlust an Biodiversität. Die Auswahl an Futterquellen wird immer kleiner.“



Pestizide, Flurbereinigung, Monokultur



Der Verlust an Biodiversität durch Flurbereinigung und Monokultur ist mittlerweile so extrem, dass die Bienen in den Städten mehr Futterquellen finden als im ländlichen Raum. “Vorausgesetzt, man verwandelt seinen Vorgarten nicht in eine naturfeindliche Bauschuttdeponie aus Ziersteinen“, so Dammé. Einen positiven Impakt haben sicherlich die tausenden von Hektar Anbaufläche an Raps. Die Bienen nehmen diese Quelle von Ende April bis Ende Mai dankend an. Auch der Raps zieht seinen Nutzen aus diesem Besuch: der Ertrag wird durch die Bienenbestäubung deutlich gesteigert.



Allerdings steht gier das nächste große Problem vor der Tür: Die Pestizidbelastung. Zwar sind zahlreiche, für die Bienen hochgiftige Pestizide bereits vom Markt. Auch der Informationsstand der Landwirte ist deutlich besser als dies noch vor Jahren der Fall war. „Die Hintergrundbelastung bleibt aber sehr hoch. Die Bienen kommen in direkten Kontakt mit den Giften und werden geschwächt oder orientierungslos. Das wirkt sich dann wiederum auf die Gesundheit des ganzen Volkes aus.“ Krankheiten und die eingeschleppte Varroa-Milbe werden dann zu einer echten Gefahr.

Auch die große Zunahme der Maisanbauflächen ist für Bienen und andere Insekten kein Gewinn. Dazu gesellt sich der fragwürdige Einsatz von gebeiztem, also bereits vorbehandeltem Saatgut. Imker würden sich über weniger Pestizideinsatz und mehr naturbelassenes Grün am Ackerrand sehr erfreuen. Aber auch jeder einzelne kann seinen kleinen Beitrag leisten. Ein bisschen Grün, am besten aus der Region, kann da schon viel bewirken.