(dho) - Nicht erst seit gestern gehören in Luxemburg Emma und Luca zu den beliebtesten Kindernamen. Spätestens seit 2012, als diese die Liste der am meisten genutzten Namen von Neugeborenen in der Hauptstadt bereits angeführt haben, rangieren sie regelmäßig ganz oben auf der Beliebtheitsskala.

Doch neben diesen mittlerweile als geläufig geltenden Namen gibt es auf der Geburtenliste auch einige, die in den Ohren vieler, zumindest hierzulande, ungewöhnlich klingen mögen. Kymani, Levente, Amima, Siqi, Younes, Damatary, Tooba, Pinelopi, Mascud, Amaia und Erell ist auf den Neugeborenenlisten der Standesämter der Gemeinden zu lesen.



Den Eltern ist sicherlich nicht vorzuwerfen, nicht kreativ gewesen zu sein. Wobei natürlich auch anzumerken ist, dass manche der Namen in anderen Ländern häufig vorkommende Namen sind. So ist Pinelopi etwa ein griechischer Name, Kymani ein geläufiger afrikanischer, Levente ein ungarischer und Tooba ein weiblicher pakistanischer Name.

Jedoch ist nicht bei allen Namen die Herkunft einfach zu ermitteln. So etwa beim Namen Siqi der überaus rar ist und sowohl an Mädchen als auch an Jungen vergeben wird.



Dauerbrenner: Liam, Noah, Eva, Lea

Mit Ausnahme von Dauerbrennern wie Ben, Noah, Eva oder Mia ist bei den etwa 6 000 Geburten im Jahr kein allzu deutlicher Trend zu erkennen. Bis die Favoriten von den Top-Plätzen verdrängt sind, dauert es gewöhnlich mehrere Jahre.



Besonders häufig wurde in der Hauptstadt der Name Luca in unterschiedlichen Ausführungen, mit k oder s, gewählt. Bisher über 50 mal dieses Jahr, teilt das Standesamt auf Nachfrage mit. Geschlagen wird der Name auf der Beliebtheitsskale nur von Emma. 60 Neugeborene erhielten dieses Jahr den Namen. Beliebte Jungennamen sind in der Hauptstadt auch Liam (38 mal vergeben), Gabriel (37 mal), Noah oder Noa (39 mal), Louis (26 mal) und Ben (23 mal). Zu den meist gewählten Mädchennamen gehörten auch Mia mit 34 Neugeborenen, sowie Eva (30 mal) und Lea (26 mal).



Fast scheint es, als hätten auch die Prinzen bei der Namensgebung ihrer Sprösslinge einen Trend gesetzt – oder seien einem gefolgt. Die Kinder von Prinz Félix heißen Amalia, ebenfalls ein überaus beliebter Name dieses Jahr, und Liam. Die Kinder von Prinz Louis heißen Gabriel und Noah.



Und wie sieht der Namenstrend in anderen Gemeinden des Landes aus? In Ettelbrück kamen zwischen dem 1. Januar und gestern 758 Säuglinge zur Welt. Acht davon heißen Leo, acht Liam und acht Yan (in unterschiedlichen Schreibweisen). Bei den Mädchen heißen bisher zehn Mia, sieben Julie und sechs Lina. In der Gemeinde Düdelingen kommen Namen wie Lea, Laura, Mia, Inaya und Enzo häufig vor. Bei den Geburtsanzeigen im „Luxemburger Wort“ waren besonders häufig Mia (23 Anzeigen), Felix (23 Anzeigen) und Leo (27 Anzeigen) zu finden.



Fantasienamen sind nicht erlaubt

Bei der Namensvergabe wird den Eltern viel Freiraum gelassen. Jedoch ist nicht alles erlaubt. Auf der Verwaltungsplattform www.guichet.lu steht als Richtlinie, dass der Standesbeamte Namen ablehnen darf, falls der Name ein Fantasiename ist, er diskriminierend oder lächerlich ist, oder es sich eigentlich um einen Familiennamen handelt, wie etwa Schmit. Der Name muss außerdem zum Geschlecht des Säuglings passen und darf den Interessen des Kindes nicht schaden. Als Beispiel ist der Name „Satan“ angeführt – so darf hierzulande kein Kind heißen.



In Deutschland existieren an einigen Universitäten Namensberatungsstellen, an welche sich die Behörden wenden können, falls sie Rat bei der Erlaubniserteilung eines Namens brauchen.