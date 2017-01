(m.r.) -„Wir sind nicht begeistert von der deutschen Maut“, betonte Premierminister Xavier Bettel Mitte Januar während des Staatsbesuchs der deutschen Kanzlerin Angela Merkel in Luxemburg. Merkel versicherte Bettel jedoch, dass Deutschland mit seinen Nachbarländern an einer gemeinsamen Lösung arbeiten würde.

Mittlerweile ist die Maut beschlossene Sache. Am vergangenen Mittwoch verabschiedete das Bundeskabinett einen neuen Entwurf der Autobahngebühr. Im Dezember hatte der deutsche Verkehrsminister Alexander Dobrinth gemeinsam mit einer EU-Kommission Änderungen vereinbart.



Die Kommission sah in der vorherigen Version der Autobahngebühr eine Diskriminierung ausländischer Autofahrer und hatte mit einer Klage vor dem Europäischen Gerichtshof gedroht. Die PKW-Maut soll nun bis Ende 2017, in der nächsten Legislaturperiode, eingeführt werden.



„Ausländermaut“ betiteln Kritiker das Projekt, da deutsche Fahrzeughalter die Maut über ihre KFZ-Steuer zurückerstattet bekommen. Ausländer müssen hingegen in die Tasche greifen. In der neusten Version der Mautregelung hat sich daran nichts geändert. Die Rückerstattungsgrad der Gebühr ist jedoch nun an den Schadstoffausstoß der PKW's gekoppelt. Geld zurück bekommen weiterhin nur deutsche Autofahrer. Zudem wurden die Tarife für die Zehntages- und Zweimonatsvignetten für Ausländer gesenkt. In Brüssel fand ebenfalls am vergangenen Mittwoch ein Antimaut-Gipfel statt. Auf Bestreben des österreichischen Verkehrsministers Jörg Leichtfried wurde ein informelles Treffen in der belgischen Hauptstadt einberufen. Vertreter von zehn verschiedenen Ländern, darunter auch Luxemburg, nahmen teil.

Ein juristisches Gutachten soll nun darüber entscheiden, ob die deutsche Autobahngebühr eine Diskrimination darstellt. Die Ergebnisse werden frühestens für März erwartet. Zunächst müssen noch der deutsche Bundestag und der Bundesrat über den Gesetzestext abstimmen.

Klage noch möglich

Man behalte sich das Recht auf Klage vor, heißt es von Seiten des Nachhaltigkeitsministeriums. Gegebenenfalls würde man sich einer Sammelklage anschließen.

Auch die Arbeitsgemeinschaft der Industrie- und Handelskammern der Großregion (IHKn), in der auch Luxemburg vertreten ist, sieht die Maut kritisch. Zusätzliche finanzielle und administrative Belastungen befürchtet die Gemeinschaft für die Grenzgänger. Rund 220 000 Personen pendeln täglich zwischen den Ländern der Großregion. Marc Gross von der Handwerkskammer und Mitglied im Wirtschafts- und Sozialausschuss der Großregion ist ebenfalls ein Kritiker der Autobahngebühr. „Eine Maut bildet eine Barriere zwischen den einzelnen Ländern und hemmt die Mobilität“, tadelt er.

Ein Drittel des Umsatzes des Trierer Einzelhandels gehe auf die Luxemburger Kundschaft zurück, äußert sich Triers Oberbürgermeister Wolfram Leibe gegenüber dem „Lëtzebuerger Land“. Er befürchtet, dass die zahlungskräftige Kundschaft durch die Maut in Zukunft ausbleiben könnte. Aus diesem Grund befürwortet Leibe eine Pufferzone von 30 bis 50 Kilometern.

Dieser Idee nahm Verkehrsminister Dobrindt allerdings vergangene Woche den Wind aus den Segeln. Weitere Ausnahmen für die Grenzregionen sind „schlichtweg nicht geplant“, betonte er im ARD-Morgenmagazin. Es habe bereits einen Kompromiss mit den Grenzregionen gegeben, der besagt, „dass die Bundesstraßen nicht für Autofahrer aus dem Ausland bemautet werden“.



Dobrinth betitelte die Autobahngebühr als einen Systemwechsel – weg von der Steuerfinanzierung hin zur zweckgebundenen Nutzerfinanzierung.

Oder in anderen Worten ein Verlustgeschäft, so der Spiegel in einem Artikel, der sich auf Schätzungen des deutschen Finanzministeriums beruft. Dobrinth erwartet sich durch den Verkauf der Vignetten einen Umsatz von 3,7 Milliarden Euro. 834 Millionen Euro sollen davon von Ausländern getragen werden. Mindestens 500 Millionen Euro sollen übrig bleiben, nachdem den Deutschen die Maut via KFZ-Steuer zurückerstattet wird.



Der Bau eines Kilometers Autobahn kostet in Deutschland zwischen 6 und 20 Millionen Euro. Der Preis ist abhängig vom Gelände. 8,6 Milliarden Euro will Deutschland dieses Jahr in sein Fernstraßensystem investieren. Die Maut erscheint angesichts dieser Zahlen, wie ein Tropfen auf den heißen Stein.

Luxemburg kaum betroffen

Negative Auswirkungen für Luxemburg befürchtet das Nachhaltigkeitsministerium nicht. Lediglich 2,50 Euro kostet eine Zehntagesvignette für ein umweltfreundliches Fahrzeug. „Es handelt sich nicht um eine Kostenfrage. Diskriminiert die Maut Ausländer, muss Luxemburg handeln“, betont das Nachhaltigkeitsministerium. Eine europäische Lösung müsse her, die den Interessen aller Mitgliedstaaten gerecht wird.



Ein möglicher Lösungsansatz wäre die Einführung einer Europamaut. Zumindest bei deutschen Autofahrern stößt diese Idee allerdings auf Skepsis. Laut einer ADAC-Studie sprechen sich 42 Prozent der Befragten gegen eine europaweite Autobahngebühr aus.

Was kostet die Maut?



Die Jahresmaut für Ausländer richtet sich nach der Größe und Umweltfreundlichkeit der Autos. Der Preis liegt zwischen 74 und 130 Euro. Zudem gibt es eine Zehntagesvignette. Je nach Fahrzeugeigenschaften kostet sie künftig zwischen 2,50 und 20 Euro. Auch eine Zweimonatsmaut ist vorgesehen. Die Kosten belaufen sich auf zwischen 16 und 30 Euro.