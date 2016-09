(dho) - Ein Sommerwochenende mit Temperaturen über der 30 Grad Marke liegt hinter uns. Vielleicht das letzte des Jahres, das uns an einen Sommer erinnerte, wie viele ihn gerne gehabt hätten. Zeit für einen Pulli ist es die folgenden Tage dann dennoch nicht. Bis zum Mittwoch halten die Temperaturen sich mit um die 30 Grad auf konstantem Niveau. Damit wäre es hierzulande wärmer als in Madrid oder Lissabon. Auf der iberischen Halbinsel wird es dann im Schnitt 10 Grad kälter sein als in Luxemburg, erklärt Meteorologe Dominique Jung

Wegen der hohen Temperaturen hat die Wetterdienststelle MeteoLux für Montag und Dienstag Warnstufe Gelb ausgerufen, was bedeutet, dass die Bevölkerung wachsam sein sollte. Dies betrifft vor allem Kinder und älter Leute, die genug trinken sollten, und sich nicht zu lange in der prallen Sonne aufhalten sollten.

Am kommenden Wochenende wird es dann höchstwahrscheinlich kein Sommerfeeling mehr geben. In Luxemburg werden die Höchstwerte wohl 10 bis 15 Grad unter den Höchstwerten vom vergangenen Wochenende liegen. In Madrid geht es dann mit den Temperaturen wieder bergauf.



Am Donnerstag wird das Wetter womöglich zunächst im Südwesten des Landes umschlagen, am Freitag dann in ganz Luxemburg. Doch, auch wenn es deutlich kälter wird als jetzt- im ganzen Land bleiben die Temperaturen weiterhin im angenehmen Bereich. Es wird mit Tageshöchstwerten zwischen 21 und 25 Grad gerechnet.