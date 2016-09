(dho) - Am Donnerstag müssen sich zunächst die ganz Kleinen morgens aus dem Bett quälen. Vorbei ist das lange Aufbleiben, vorbei sind die Ferien. Am Freitag wird es dann ernst für die 7ième Schüler. Sie werden dann in ihrer jeweiligen Schule empfangen. Am 19. September kommt dann kein Schüler mehr am Wecker vorbei: Schulanfang für alle.



Dieses Jahr werden 137.758 Schüler zum Schulanfang in den verschiedenen Schulen in Luxemburg erwartet. Die allermeisten Schüler werden voraussichtlich im "Lycée technique de Bonnevoie" (2.004 Schüler) und im "Lycée technique Mathias Adam" in Lamadelaine (2.003 Schüler) empfangen. Im "Lycée classique Diekirch werden 1.922 Schüler zur Schule gehen. 1.788 werden es wohl im "Lycée technique du Centre" sein.



Die Primärschulen werden dieses Jahr von 48.176 Sprösslinge besucht. Die jährliche Tendenz ist steigend. Das Schuljahr 2010/2011 besuchten noch 1.924 Kinder weniger die Primärschule.



In den öffentlichen Grundschulen sind 82,3 Prozent des Lehrpersonals weiblich und 17,7 Prozent männlich. In den öffentlichen Lyzeen ist das Verhältnis dagegen ausgeglichener mit 52 Prozent Frauen und 48 Prozent Männer.